Las cáscaras de limón y el bicarbonato de sodio son dos ingredientes sumamente aprovechables dentro de las rutinas caseras de limpieza.

Cuando se licuan juntos con un poco de agua, pueden formar una mezcla ideal para eliminar suciedad, neutralizar olores y utilizar como complemento para los procedimientos de aseo tradicionales.

Licuar cáscaras de limón con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan

Esta mezcla permite aprovechar las propiedades de ambos ingredientes: por un lado, las cáscaras de limón contienen aceites esenciales que dejan aroma fresco y ayudan a desodorizar superficies. Por el otro, el bicarbonato de sodio es conocido por neutralizar olores y actuar como abrasivo suave.

El bicarbonato de sodio y el limón pueden formar una mezcla para limpiar superficies.

Por este motivo, la mezcla es ideal para

Limpiar fregaderos y piletas de cocina

Desodorizar tachos de basura

Eliminar la suciedad en las mesadas

Limpiar azulejos y superficies del baño

Ayudar a desprender grasa ligera en algunas superficies lavables

Cómo preparar esta mezcla casera de cáscara de limón y bicarbonato de sodio

Para esta preparación se necesitan

Cáscaras de 2 limones

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Cómo hacerla paso a paso

Colocar las cáscaras de limón en la licuadora con el agua

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea

Sumar el bicarbonato de sodio

Verter la preparación en un recipiente

Lo aconsejable es colocar la mezcla sobre las superficies a limpiar, dejar actuar y luego retirar con un paño húmedo.

La recomendación es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.