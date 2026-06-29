Walmart deberá adecuar las estaciones de carga para autos eléctricos ubicadas en sus estacionamientos en un estado de Estados Unidos desde julio de 2026, por efecto de una nueva ley, al mismo tiempo que avanza con la remodelación de 650 locales en todo el país.

La medida surge de una normativa de Colorado que regula las estaciones de carga de pago en comercios y busca garantizar que los conductores abonen el monto exacto por la energía que reciben. Rige desde el 1 de julio de 2026, aunque su fiscalización comenzará recién en 2027.

Estacionamientos de Walmart: qué cambia y desde cuándo

La nueva ley no elimina los estacionamientos: apunta a los cargadores para vehículos eléctricos instalados en ellos. Walmart, como otras cadenas, deberá registrar esos equipos y certificar que miden y cobran la energía con precisión.

La normativa alcanza únicamente a los cargadores de pago accesibles al público; quedan afuera los gratuitos y los de uso privado. Los equipos en servicio antes del 1 de julio de 2026 deben registrarse ante la división estatal correspondiente dentro de los plazos previstos.

Fechas clave de la nueva normativa

1 de julio de 2026: entra en vigencia la regulación.

1 de enero de 2027: vence el plazo para registrar los cargadores ya instalados.

30 días: plazo para registrar equipos nuevos tras su puesta en servicio.

1 de julio de 2027: comienza la fiscalización con sanciones.

La nueva ley no elimina los estacionamientos: apunta a los cargadores para vehículos eléctricos instalados en ellos. Freepik

Remodelación de 650 locales de Walmart en todo el país: qué incluye

En paralelo, Walmart confirmó por comunicado oficial la remodelación de más de 650 tiendas en Estados Unidos durante 2026, además de la apertura de unos 20 locales nuevos entre ese año y comienzos de 2027.

Las reformas contemplan pasillos más anchos, nuevos espacios digitales y exteriores renovados, con mejoras en el estacionamiento y el entorno. Las obras abarcan supercentros y Neighborhood Markets distribuidos en más de una docena de estados.

Qué incluye la renovación de las tiendas