Hervir cáscara de limón, albahaca y canela es una de las técnicas caseras más recomendadas para aromatizar el hogar de forma natural, sin aerosoles ni productos químicos. Al entrar en ebullición, estos tres ingredientes liberan aceites esenciales que se dispersan a través del vapor y perfuman el ambiente con notas cítricas, herbales y especiadas. La combinación actúa como un simmer pot o popurrí de estufa: fragancia continua, bajo costo y sin equipos especiales. Un número creciente de hogares ha adoptado esta técnica para crear ambientes cálidos, neutralizar olores persistentes y generar una sensación de limpieza, con solo agua, una olla y tres ingredientes básicos que pueden ajustarse según la intensidad deseada. El objetivo principal de esta preparación es aromatizar espacios cerrados de manera sostenida y controlada. El calor libera los aceites esenciales naturales de los cítricos, mientras que la canela aporta notas cálidas y la albahaca suma un aroma herbal que equilibra la mezcla. El resultado es una fragancia equilibrada que se siente en toda la casa sin resultar invasiva. La preparación es sencilla y no requiere experiencia previa. Se colocan en una olla con agua las cáscaras de uno o dos limones, una o dos ramas de canela y algunas hojas frescas de albahaca. Se lleva a ebullición y luego se baja el fuego para mantener un hervor suave durante 20 a 40 minutos, vigilando que no se evapore toda el agua. Los restos pueden reutilizarse, lo que refuerza el perfil ecológico de esta práctica. La técnica es apta para hogares con niños, adultos mayores y personas sensibles a fragancias sintéticas y representa una alternativa accesible a velas aromáticas o difusores eléctricos.