En los últimos años, el tinte casero de té negro combinado con aceite de coco ha adquirido popularidad entre aquellas personas que buscan cómo cubrir las canas de manera natural.

En peluquerías y en cocinas se presenta una escena familiar: ante el espejo aparece la primera cana y, con ello, surge la decisión de teñir, aceptar o explorar alternativas naturales.

En los últimos años, el tinte casero de té negro combinado con aceite de coco ha adquirido popularidad entre aquellas personas que buscan cómo cubrir las canas de manera natural sin la necesidad de utilizar productos químicos agresivos. A continuación, se presentan todos los detalles de esta preparación.

Ventajas y desventajas asociadas a los tintes de origen natural

Las canas se manifiestan cuando la actividad de las células encargadas de producir melanina se ve reducida. Los tintes naturales, como el té negro, no “restauran” la melanina, sino que aplican un pigmento superficial que tiñe el cabello y lo presenta de manera visualmente más oscura.

Esto los convierte en una alternativa temporal y menos invasiva en comparación con los tintes sintéticos, aunque presentan ciertas limitaciones: no logran cubrir de manera completa las canas muy blancas y requieren una reaplicación regular.

Cómo oscurecer las canas con tintes naturales y sin dañar el cabello.

Estos son los beneficios más destacados:

Menos agresivo para el cuero cabelludo : al omitir amoníaco y peróxidos, se disminuye la probabilidad de resequedad.

: al omitir amoníaco y peróxidos, se disminuye la probabilidad de resequedad. Acción hidratante si se asocia con aceite de coco , el cual proporciona nutrientes esenciales.

si se asocia con , el cual proporciona nutrientes esenciales. Efecto antioxidante del té negro, que puede contribuir a mejorar la textura capilar.

del té negro, que puede contribuir a mejorar la textura capilar. Coste reducido y facilidad de aplicación en el hogar.

Cómo elaborar el tinte artesanal de té negro con aceite de coco.

Ingredientes

2 tazas de agua (aproximadamente 480 ml)

3-4 bolsas de té negro (o 3-4 cucharadas de té a granel)

1-2 cucharadas de aceite de coco (virgen, en estado sólido a temperatura ambiente)

Opcional: 1 cucharada de vinagre de manzana para fijar el color (usar con precaución)

Preparación

Hervir el agua. Retirar del fuego y añadir las bolsas de té. Dejar reposar 45-60 minutos para obtener una infusión concentrada. Colar el líquido y dejar que se temple. Si utiliza aceite de coco en estado sólido, derretirlo ligeramente y mezclarlo bien con la infusión. Lavar el cabello como de costumbre y secar con una toalla hasta que esté húmedo. Aplicar la mezcla con un dispensador o con una brocha, mechón por mechón, concentrando en las raíces y zonas con canas. Dejar actuar 30-60 minutos cubriendo con un gorro plástico para potenciar la penetración. Enjuagar con agua tibia (sin champú en la primera aplicación si se desea mayor intensidad). Secar y evaluar el tono.

Frecuencia: repetir cada 7-14 días hasta alcanzar el matiz deseado; posteriormente mantenimiento mensual o según necesidad.

Riesgos y contraindicaciones resumidos de forma concisa

Antes de proceder: realice una evaluación de alergia en la dermis y un ensayo en un mechón. El té tiene la capacidad de manchar la piel, la vestimenta y diversas superficies; si su cabello es muy claro o ha sido sometido a tratamientos químicos, el resultado podría resultar desigual o más pronunciado de lo anticipado.