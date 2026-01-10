En esta noticia
El WiFi es actualmente una herramienta imprescindible en el día a día de todos. Por este motivo, contar con un truco que garantice accesibilidad permanente a la conexión del hogar es sumamente útil para evitar imprevistos que puedan interferir con la rutina.
En este sentido, si bien pocos lo conocen, existe una técnica sencilla y fácil de poner en práctica para conectarse en pocos segundos a cualquier modem sin necesidad de conocer la contraseña, siempre y cuando se habilite una función específica.
El truco para conectarse a cualquier WiFi rápido y fácil
El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña de la red. Esto es útil en caso de, por ejemplo, tener invitados o desear conectar un nuevo dispositivo y no recordar la clave.
A través de esta función, se ofrecen diferentes alternativas para acceder a la conexión que no requieren de colocar la contraseña establecida originalmente.
Es importante considerar que este botón puede encontrarse en casi todos los modems e incluso, en muchos casos, estos dispositivos tienen una luz específica para señalar que la función se encuentra activada.
Cómo implementar este truco rápido y fácil para conectarse al WiFi paso a paso
Para utilizar esta función y acceder sin contraseña al WiFi, deben seguirse los pasos enlistados a continuación
- Abrir en el dispositivo la opción para conectarse a una nueva red
- Pulsar el botón WPS del modem
- Al hacerlo, la red WiFi se abrirá durante unos pocos segundos para aceptar nuevos dispositivos
- En este tiempo, la persona debe conectarse utilizando PIN, NFC, USB, PBC, etc. Este paso variará en función de la opción selecta.
- Cuando finalice el corto período, la conexión vuelve a cerrarse por motivos de seguridad.
En caso de que pueda accederse a esta función a través de un PIN de seguridad, es importante contemplar que este código generalmente tiene 8 dígitos y puede localizarse en el inferior del modem.