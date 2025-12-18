Quedarse sin conexión puede convertirse en un problema serio en momentos clave. Ya sea por un apagón, una falla del proveedor o la ausencia de redes públicas, convertir el teléfono en un router WiFi portátil se ha vuelto una solución rápida y eficaz para mantener la conectividad.

La función de compartir internet desde el celular permite que computadoras, tablets y otros teléfonos se conecten usando los datos móviles, algo especialmente útil para trabajar, estudiar o acceder a información urgente.

Qué es un hotspot y para qué sirve realmente

El hotspot móvil transforma tu smartphone en un punto de acceso inalámbrico. A través de esta opción, el dispositivo comparte su plan de datos con otros equipos cercanos mediante WiFi, Bluetooth o cable USB.

Aunque todas las modalidades son funcionales, la conexión WiFi suele ser la más práctica por su alcance y facilidad de uso.

Cómo activar el hotspot en teléfonos Android

En la mayoría de los dispositivos con Android, la función viene habilitada de forma nativa. Para activarla:

Despliega el menú rápido desde la parte superior de la pantalla

Busca la opción Zona WiFi / Hotspot

Activa el interruptor y revisa el nombre de la red

Configura una contraseña segura desde los ajustes avanzados

Algunos modelos permiten conectar hasta 10 dispositivos simultáneos, aunque esto puede variar según la marca y la versión del sistema.

Cómo conectar otros dispositivos al hotspot de Android

Desde el equipo que desea conectarse:

Abre la configuración de WiFi Selecciona el nombre del hotspot del teléfono Introduce la contraseña establecida

Aunque Android permite compartir internet sin clave, los expertos recomiendan no usar redes abiertas para evitar accesos no autorizados.

Compartir internet desde un iPhone paso a paso

En los dispositivos con iOS, el proceso es sencillo y está enfocado en la seguridad:

Ingresa a Configuración

Selecciona Compartir Internet

Activa la opción y verifica la contraseña automática

Luego, desde el dispositivo secundario, basta con elegir el nombre del iPhone en la lista de redes WiFi y colocar la clave correspondiente.

Cómo cambiar la contraseña del internet portátil

Modificar la clave del internet compartido es fundamental para proteger tu red:

En Android : Ajustes > Hotspot > Configuración avanzada

En iPhone: Configuración > Compartir Internet

Se recomienda usar contraseñas de al menos ocho caracteres, combinando letras y números para reforzar la seguridad.

Qué debes tener en cuenta antes de usar tu celular como router

Compartir internet consume datos rápidamente y puede afectar la batería del teléfono. Por eso, es importante: