En esta noticia
Quedarse sin conexión puede convertirse en un problema serio en momentos clave. Ya sea por un apagón, una falla del proveedor o la ausencia de redes públicas, convertir el teléfono en un router WiFi portátil se ha vuelto una solución rápida y eficaz para mantener la conectividad.
La función de compartir internet desde el celular permite que computadoras, tablets y otros teléfonos se conecten usando los datos móviles, algo especialmente útil para trabajar, estudiar o acceder a información urgente.
Qué es un hotspot y para qué sirve realmente
El hotspot móvil transforma tu smartphone en un punto de acceso inalámbrico. A través de esta opción, el dispositivo comparte su plan de datos con otros equipos cercanos mediante WiFi, Bluetooth o cable USB.
Aunque todas las modalidades son funcionales, la conexión WiFi suele ser la más práctica por su alcance y facilidad de uso.
Cómo activar el hotspot en teléfonos Android
En la mayoría de los dispositivos con Android, la función viene habilitada de forma nativa. Para activarla:
- Despliega el menú rápido desde la parte superior de la pantalla
- Busca la opción Zona WiFi / Hotspot
- Activa el interruptor y revisa el nombre de la red
- Configura una contraseña segura desde los ajustes avanzados
Algunos modelos permiten conectar hasta 10 dispositivos simultáneos, aunque esto puede variar según la marca y la versión del sistema.
Cómo conectar otros dispositivos al hotspot de Android
Desde el equipo que desea conectarse:
- Abre la configuración de WiFi
- Selecciona el nombre del hotspot del teléfono
- Introduce la contraseña establecida
Aunque Android permite compartir internet sin clave, los expertos recomiendan no usar redes abiertas para evitar accesos no autorizados.
Compartir internet desde un iPhone paso a paso
En los dispositivos con iOS, el proceso es sencillo y está enfocado en la seguridad:
- Ingresa a Configuración
- Selecciona Compartir Internet
- Activa la opción y verifica la contraseña automática
Luego, desde el dispositivo secundario, basta con elegir el nombre del iPhone en la lista de redes WiFi y colocar la clave correspondiente.
Cómo cambiar la contraseña del internet portátil
Modificar la clave del internet compartido es fundamental para proteger tu red:
- En Android: Ajustes > Hotspot > Configuración avanzada
- En iPhone: Configuración > Compartir Internet
Se recomienda usar contraseñas de al menos ocho caracteres, combinando letras y números para reforzar la seguridad.
Qué debes tener en cuenta antes de usar tu celular como router
Compartir internet consume datos rápidamente y puede afectar la batería del teléfono. Por eso, es importante:
- Controlar el consumo de datos móviles
- Mantener el dispositivo conectado a una fuente de energía
- Desactivar el hotspot cuando no esté en uso