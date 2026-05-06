El sistema del Seguro Social en Estados Unidos no se limita únicamente a los pagos por jubilación. Existen beneficios menos conocidos que pueden representar un ingreso clave incluso antes del retiro, y que muchas personas aún no están aprovechando. En 2026, estos programas “ocultos” del Seguro Social ganan relevancia, especialmente entre quienes atraviesan situaciones de discapacidad, viudez o dependen económicamente de un trabajador asegurado. Más allá de la jubilación tradicional, la Administración del Seguro Social (SSA) contempla distintos tipos de asistencia económica. Uno de los más importantes es el SSDI (Seguro por Incapacidad), destinado a trabajadores que no pueden continuar con su actividad laboral por motivos de salud. También existen pagos para familiares directos, como cónyuges o hijos, en caso de fallecimiento del titular o incapacidad prolongada. No todos califican automáticamente. El acceso depende de ciertos criterios vinculados al historial laboral y la situación personal. Algunos de los grupos que podrían recibir este dinero son: Además, en muchos casos no es necesario haber alcanzado la edad de retiro para comenzar a cobrar estos beneficios, lo que amplía el alcance del sistema. El proceso para acceder a estos pagos requiere presentar documentación específica ante la SSA, incluyendo historial médico, registros laborales y pruebas de ingresos. Un punto clave a considerar: En muchos casos, las solicitudes iniciales son rechazadas por falta de documentación o errores en la presentación, por lo que es fundamental completar el proceso con precisión.