La cáscara del aguacate: para qué sirve y por qué muchos recomiendan no tirarla

Las cáscaras del aguacate tienden a terminar en la basura después de que se consumió la pulpa de la fruta, pero lo cierto es que pueden tener una segunda vida útil dentro del hogar.

Debido a su alto contenido en fibra vegetal, minerales y otros compuestos naturales, se trata de un componente que fácilmente puede usarse en tareas de jardinería, limpieza e incluso en proyectos de decoración.

Las cáscaras del aguacate tienden a terminar en la basura después de que se consumió la pulpa de la fruta

Las cáscaras del aguacate: ¿Para qué sirve?

Las cáscaras del aguacate pueden usarse de distintas maneras dentro del hogar:

Fertilizante natural: cuando se corta en trozos y se mezcla con la tierra, ya que aportan materia orgánica y ayudan a mejorar la estructura del suelo

Compost casero: porque descomponen con facilidad y enriquecen el compost con sus nutrientes

Macetas biodegradables : su forma permite usarlas para germinar semillas antes de trasplantarlas

Limpieza suave: la parte interior puede remover suciedad superficial sin rayar superficies delicadas

Decoración: a secas, pueden usarse como base para artesanías, velas o sahumerios

Reutilizar las cáscaras del aguacate: ¿Cómo hacerlo correctamente?

Para obtener un mejor resultado, sea cual sea la elección de uso, es importante preparar las cáscaras antes de darles un nuevo uso. En primer lugar, se debe lavarlas bien para sacar cualquier resto de pulpa que pueda acelerar su deterioro.

Si el destino es el jardín o el compost, conviene cortarlas en tiras o pedazos pequeños para favorecer su descomposición. En cambio, si se utilizarán para manualidades, decoración o limpieza, lo ideal es dejarlas secar completamente antes de manipularlas. Así, un residuo que normalmente se desecha puede convertirse en un recurso útil y sostenible para distintas tareas del hogar.