El descuento busca facilitar el acceso al transporte público para quienes cumplen con los requisitos de ingresos establecidos por la ciudad.

Moverse en transporte público puede representar uno de los gastos más importantes del presupuesto mensual. Sin embargo, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos ofrece un beneficio que permite a determinados residentes viajar con un 50% de descuento tanto en el metro como en los autobuses.

Se trata del programa Fair Fares NYC, una iniciativa impulsada por la ciudad de Nueva York que busca facilitar el acceso al transporte para personas con ingresos reducidos.

Quienes sean aprobados podrán utilizar una tarjeta especial para pagar la mitad del valor de cada viaje en los servicios administrados por la Metropolitan Transportation Authority (MTA).

¿Quiénes pueden obtener el descuento del 50% en el transporte público?

El beneficio está destinado a residentes de la ciudad de Nueva York que cumplan con determinados requisitos económicos establecidos por el programa Fair Fares NYC.

Para acceder, los solicitantes deben:

Vivir en uno de los cinco distritos de Nueva York.

Tener entre 18 y 64 años.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por la ciudad.

Las autoridades revisan la información presentada por cada solicitante antes de aprobar el beneficio.

¿Qué transporte incluye el programa Fair Fares NYC?

Las personas que sean aceptadas podrán acceder a un 50% de descuento en los principales medios de transp

orte administrados por la MTA.

El beneficio incluye:

Metro de Nueva York.

Autobuses locales.

Autobuses exprés, con tarifa reducida sobre el precio correspondiente.

Además, el descuento también puede utilizarse en determinadas modalidades de pago disponibles a través del sistema de transporte público.

¿Cómo solicitar el beneficio paso a paso?

Los interesados pueden iniciar el trámite de manera online o presencial, según las opciones habilitadas por la ciudad.

Para completar la solicitud deberán:

Crear o ingresar a una cuenta en el portal oficial de NYC Access HRA.

Completar el formulario correspondiente.

Presentar la documentación que acredite identidad, residencia e ingresos.

Esperar la evaluación de la solicitud por parte de las autoridades.

Una vez aprobado el trámite, el beneficiario recibirá las instrucciones para comenzar a utilizar el descuento.

¿Cuáles son los límites de ingresos para acceder?

La ciudad establece un límite máximo de ingresos basado en el Nivel Federal de Pobreza (Federal Poverty Level).

Por ese motivo, antes de presentar la solicitud se recomienda consultar la tabla vigente para verificar si el grupo familiar cumple con los requisitos exigidos por el programa.

Si la situación económica cambia con el tiempo, el beneficio puede requerir una nueva verificación para mantenerse activo.