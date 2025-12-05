El Gobierno de los Estados Unidos establece protocolos muy estrictos sobre los documentos que debe solicitar una persona para ingresar al país. Sin embargo, hay un grupo determinado de personas que pueden entrar sin presentar la visa ni el pasaporte.

Las autoridades federales ponen en marcha dichos permisos en base a tratados que establecen con otros países, pero es condición excluyente que estas personas cumplan con los requisitos.

Confirmado: estas personas pueden ingresar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

Las regulaciones migratorias de Estados Unidos, las cuales están establecidas por el Departamento de Estado, son de las más estrictas a nivel internacional. Quienes no presentan los documentos correspondientes no solo no pueden ingresar al país, sino que pueden enfrentar problemas con los agentes aeroportuarios.

La visa es el documento más solicitado y emitido para garantizar el ingreso y la estadía legal, pero los canadienses no requieren de esta credencial para cruzar los puntos fronterizos. De acuerdo con las normativas entre ambos países, solo se necesita la tarjeta NEXUS.

¿Qué es la tarjeta NEXUS y cómo solicitarla?

Está diseñada para viajeros canadienses frecuentes que buscan una revisión más rápida en aeropuertos y pasos terrestres autorizados. Su uso se ha extendido entre quienes cruzan la frontera de manera habitual y sin la necesidad de presentar una visa.

Para solicitarla es necesario completar una inscripción en línea a través del sistema oficial del programa y abonar el arancel correspondiente. Una vez aprobada, la tarjeta se entrega con una vigencia de cinco años y puede utilizarse de inmediato en los puntos habilitados.

Todas las condiciones que una persona debe cumplir para la NEXUS