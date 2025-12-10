El Seguro Social será uno de los temas más determinantes para los adultos mayores en Estados Unidos durante 2026. Con un escenario económico presionado por el costo de vida, los ajustes en beneficios, impuestos y programas de asistencia marcarán la estabilidad financiera de quienes dependen de estos ingresos como principal fuente de sustento.

Mientras millones de jubilados intentan equilibrar gastos en alimentos, alquiler y salud, el año próximo traerá modificaciones que reconfigurarán su presupuesto mensual.

Quiénes pueden acceder al Seguro Social en 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) mantendrá intactas las reglas de elegibilidad. Los estadounidenses podrán iniciar su jubilación a partir de los 62 años, aunque con montos reducidos si continúan trabajando. La edad plena de retiro seguirá entre 66 y 67 años, mientras que quienes posterguen su retiro hasta los 70 años obtendrán los pagos más altos disponibles.

El próximo pago del Seguro Social en Estados Unidos ya tiene fecha confirmada. Imagen: archivo.

El monto mensual variará según el historial laboral: los beneficios podrán oscilar entre 800 y 3.000 dólares, con incrementos para quienes hayan tenido ingresos más elevados a lo largo de su carrera.

Las viudas y viudos podrán solicitar los pagos en función del historial de sus cónyuges, y se preservarán los programas destinados a personas con bajos ingresos o con discapacidades prolongadas.

Aumentos confirmados: cuánto subirán los pagos en 2026

El ajuste anual por costo de vida (COLA) tendrá un rol central. Para 2026, el incremento será cercano al 2,8%, lo que se traducirá en unos 60 dólares extra por mes para la mayoría de los beneficiarios.

Este aumento ayudará a compensar los precios crecientes, pero también podría afectar a los jubilados de ingresos bajos. En algunos casos, el incremento podría ubicarlos por encima de los límites de acceso a programas como SNAP o Medicaid, obligando a revisar cuidadosamente los requisitos actualizados.

Impuestos sobre los beneficios: quiénes deberán pagar más en 2026

Los ingresos del Seguro Social continuarán sujetos a impuestos federales. Dependiendo de los ingresos totales anuales, algunos jubilados podrían tributar hasta el 85% de sus beneficios.

Quienes ganen menos de 25.000 dólares anuales (individual) o 32.000 dólares (pareja) no pagarán impuestos sobre sus beneficios.

Además, seguirá vigente la deducción adicional permitida por la One Big Beautiful Bill, que autoriza a los mayores de 65 años a sumar hasta 6.000 dólares extra a la deducción estándar hasta 2028.

Este alivio fiscal impactará directamente en las declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025.

Medicare: aumentos y ajustes que deberán tener en cuenta los jubilados

El otro punto crítico será el costo de la atención médica. La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social también forma parte de Medicare, cuyo período de inscripción terminó el 7 de diciembre.

Para 2026, se prevé un aumento de alrededor del 10% en las primas de la Parte B, lo que incrementará los gastos fijos mensuales de millones de jubilados.

Medicare mantiene cuatro áreas principales de cobertura:

Parte A : hospitalización

Parte B : atención ambulatoria

Medicare Advantage : opción privada con límites de gasto

Parte D: medicamentos recetados

Muchos estadounidenses califican simultáneamente para Medicare y Medicaid, dependiendo de su edad e ingresos.