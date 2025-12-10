Al momento de visitar Estados Unidos como turista, la visa americana y el pasaporte son dos documentos esenciales, pues a no ser que se cuente con una excepción para presentarlos, serán solicitados en los controles migratorios.

No obstante, los ciudadanos mexicanos cuentan con un permiso alternativo que pueden utilizar para viajes cortos sin necesidad de presentar ningún otro papel adicional y que habilita a sus portadores a ingresar por motivos de turismo a la conocida como “zona fronteriza”.

Sin visa americana ni pasaporte: Estados Unidos habilita el ingreso turístico a quienes puedan presentar esto

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es una credencial laminada, del tamaño de una tarjeta de crédito válida generalmente hasta 10 años después de su emisión.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Archivo.

La BCC puede utilizarse sin pasaporte para visitas por mar o tierra de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre con motivo de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Cuando se acompañe de un pasaporte puede usarse para los mismos propósitos de la visa americana tipo B y es aceptada para viajar con cualquier medio de transporte.

Es esencial considerar que, independientemente de si se utiliza para viajar con o sin identificación internacional, al momento de tramitar la BCC se solicitará un pasaporte válido.

Requisitos para tramitar este documento y viajar sin visa americana ni pasaporte

Para poder obtener este documento es necesario cumplir con tres requisitos básicos

Ser mexicano y residir en México Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 Poder demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

El trámite se realiza en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más cercano.