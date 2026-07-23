Caminar por el borde de la calle usando una remera blanca es una práctica de seguridad que los peatones eligen al tener que circular por el borde de una ruta con tránsito.

En el Manual del Conductor de Carolina del Norte (North Carolina Driver Handbook) esta recomendación forma parte de las medidas de seguridad que deben tomar los peatones para ser más visibles para los conductores.

Caminar por la calle usando una remera blanca: cuál es el significado

La guía indica que cuando un peatón debe caminar por una carretera o calle sin vereda, vestir o llevar una prenda blanca ayuda a que los automovilistas puedan detectarlo con mayor facilidad , particularmente en situaciones de poca luz.

En ese sentido, como los peatones deben hacer todo lo posible para mantenerse visibles al transitar cerca de la calle, esta práctica puede aumentar la visibilidad y se recomienda para reducir accidentes.

Al circular, atar una remera blanca puede significar que el vehículo debe conducir con prisa por una emergencia. Imagen ilustrativa ChatGPT

Otras recomendaciones para peatones que tengan que circular por una calle sin vereda

Además de intentar incrementar su visibilidad, el manual aconseja a los peatones que

Caminen por el lado izquierdo de la carretera, de frente al tránsito

Hagan todo lo posible para ser visibles

Estén preparados para apartarse del camino ante una emergencia

Durante la noche, utilicen una linterna

Específicamente, la importancia de caminar por el lado izquierdo reside en que esto permitirá al peatón observar de frente a los vehículos en movimiento y reaccionar con mayor rapidez en caso de que ocurra algún inconveniente.