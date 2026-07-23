Cada vez más personas incorporan trucos de limpieza naturales para reducir el uso de productos químicos dentro del hogar.

Entre las alternativas que ganaron popularidad aparece una mezcla sencilla elaborada con cáscaras de banana, bicarbonato de sodio y agua .

Además de ser económica, esta preparación permite dar una segunda vida a un material que suele desecharse y utilizarlo para facilitar la limpieza de diferentes espacios de la casa.

¿Para qué sirve licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio?

La mezcla combina las propiedades de ambos ingredientes para ayudar en distintas tareas domésticas.

Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura, lo que facilita distribuir la preparación sobre las superficies. Por otro, el bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave y también ayuda a neutralizar malos olores.

Entre sus usos más comunes se encuentran:

Limpiar mesadas y otras superficies lavables.

Ayudar a remover suciedad ligera.

Limpiar macetas.

Desodorizar tachos de basura y desagües.

Limpiar recipientes y baldes antes del lavado.

Cómo preparar esta mezcla casera paso a paso

Cáscara de banana con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

Para elaborar esta preparación solo se necesitan ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes

Cáscaras de dos bananas .

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio.

1 taza de agua.

Preparación

Cortar las cáscaras de banana en trozos pequeños.

Colocarlas en la licuadora junto con el agua.

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregar el bicarbonato de sodio.

Mezclar nuevamente y verter el contenido en un recipiente.

Cómo utilizar la preparación correctamente

Una vez lista, la mezcla puede aplicarse con una esponja o un paño suave sobre la superficie que se desea limpiar.

Para obtener mejores resultados, se recomienda:

Aplicar una capa uniforme.

Dejar actuar durante algunos minutos.

Frotar suavemente.

Retirar los restos con un paño limpio y húmedo.

Este procedimiento ayuda a desprender la suciedad sin necesidad de utilizar limpiadores agresivos.

Qué precauciones conviene tener

Aunque se trata de una preparación casera, es recomendable utilizarla con ciertas medidas de seguridad.

Es aconsejable:

Usar guantes durante la limpieza.

Evitar el contacto de la mezcla con el rostro y los ojos.

Preparar únicamente la cantidad que se vaya a utilizar.

Mantener el recipiente fuera del alcance de niños y mascotas.

Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, esta mezcla puede convertirse en una alternativa práctica para quienes buscan limpiar distintas superficies, neutralizar olores y aprovechar al máximo las cáscaras de banana antes de desecharlas.