En varios condados de Estados Unidos existen leyes poco usuales que regulan algunas actividades o conductas que aunque molestas, suelen ser muy habituales.

En varios condados de Estados Unidos existen leyes poco usuales que regulan algunas actividades o conductas que aunque molestas, suelen ser muy habituales. En el estado de Arkansas, está la ciudad de Little Rock, que establece en su código de ordenanzas una serie de ruidos que no están permitidos.

En el apartado Ruidos Prohibidos en General, se regulan las situaciones o tipos de ruidos “molestos” que no están permitidos en determinados lugares y horarios.

En el estado de Arkansas, está la ciudad de Little Rock, que establece en su código de ordenanzas una serie de ruidos que no están permitidos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por orden del gobierno, se castigará una por una a las personas que tengan un animal ruidoso

El Código de Ordenanzas de Little Rock, Arkansas, establece en la sección 18-52 sobre Ruidos Prohibidos en General, inciso B-4: “Se prohíbe la tenencia de cualquier animal, ave o gallina que, al causar ruido frecuente o prolongado, perturbe la comodidad o el descanso de cualquier persona en las cercanías”.

El objetivo es evitar ruidos inusualmente fuertes, molestos e innecesarios que afecten a la salud o alteren la paz pública. Se incluyen animales como:

Perros

Gatos

Aves

Gallinas

Y cualquier otro animal domestico o de granja que resulte ruidoso.

Las multas que se aplican en Estados Unidos a quienes no cumplen esta norma

Según lo que establece el Código de Ordenanzas de Little Rock, se castigará con multas de hasta 1,000 dólares a quienes no respeten esta norma.

En caso de reincidencia el monto se podrá duplicar, y si la infracción continúa las autoridades podrían aplicar multas adicionales de hasta 500 dólares por cada día en que el delito transcurra.