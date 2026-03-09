El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) es la agencia federal encargada de gestionar todo lo relacionado con la migración legal en Estados Unidos. Se ocupa de procesar solicitudes de inmigración y naturalización, además de establecer políticas y administrar los distintos servicios vinculados al sistema migratorio. Entre los permisos de residencia más codiciados por quienes buscan establecerse en el país se encuentra la Green Card, también conocida como Tarjeta de Residente Permanente. Este documento permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma indefinida y, en muchos casos, habilita a solicitar la ciudadanía estadounidense después de tres o cinco años, además de otorgar acceso a determinados beneficios estatales. En algunos procesos recientes de ajuste de estatus para obtener la Green Card, el USCIS permitió presentar el examen médico (Formulario I-693) en una etapa posterior del trámite, en lugar de exigirlo obligatoriamente al inicio de la solicitud. Esto significa que el solicitante puede enviar primero la petición principal y entregar el examen médico más adelante, cuando el gobierno lo solicite o antes de la entrevista. Para que una solicitud de residencia permanente sea aprobada, el gobierno de Estados Unidos debe verificar varios requisitos básicos: A pesar de algunos cambios administrativos, las solicitudes de residencia permanente continúan registrando demoras por varios factores. Uno de los principales es el alto volumen de casos en el sistema migratorio, que genera acumulación de expedientes pendientes de revisión. Otro motivo frecuente son las solicitudes de evidencia adicional conocidas como Request for Evidence (RFE). Estas notificaciones se envían cuando faltan documentos o hay inconsistencias en la solicitud, y obligan al solicitante a enviar más pruebas antes de que el gobierno pueda tomar una decisión. Cada RFE puede extender el proceso varias semanas o meses.