El Internal Revenue Service (IRS) es el organismo fiscal encargado de la recaudación de impuestos federales, el procesamiento de declaraciones, emisión de reembolsos y de garantizar el cumplimiento del Código de Impuestos Internos. Su función, en pocas palabras, es promover que los contribuyentes sepan de sus obligaciones tributarias y la cumplan. Cada año, los contribuyentes de Estados Unidos presentan su declaración de impuestos, que incluye ingresos anuales, deducciones, créditos y pagos realizados al IRS, en pos de que el organismo determine si corresponde dar un reembolso o no. El IRS tiene un sistema de procesamiento automatizado de revisión de datos para verificar que las declaraciones de impuestos estén correctas antes de emitir un reembolso. Durante este proceso, la agencia compara la información enviada por el contribuyente con datos reportados por terceros, como empleadores, bancos o plataformas financieras, y revisa que la declaración esté completa y sin errores. También verifica documentos de ingresos como formularios W-2 y 1099, créditos fiscales reclamados y datos personales como nombre, número de Seguro Social y estado civil para declarar impuestos. Cuando el sistema detecta inconsistencias o posibles errores, la declaración puede pasar a una revisión adicional, que en algunos casos requiere análisis manual por parte de empleados del IRS. Si se confirma un error, el organismo puede corregir la declaración, solicitar más información al contribuyente o ajustar el monto del reembolso antes de aprobar el pago. El IRS señala que la mayoría de los reembolsos se emiten en aproximadamente 21 días, pero algunos pueden demorar más si la declaración necesita verificación adicional. Entre las razones más comunes de retraso se encuentran: En algunos casos, si el IRS necesita revisar la declaración con más detalle, el proceso puede extenderse entre 45 y 180 días mientras se verifica la información o se solicita documentación adicional al contribuyente.