La visa americana es un documento esencial para los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, ya sea de manera temporal o permanente, pues se trata de uno de los permisos migratorios obligatorios para poder realizar el viaje.

En ese sentido, las autoridades advierten sobre las acciones que no sólo pueden poner en peligro la visa americana vigente de un viajero -pues son motivo suficiente de revocación- sino también su elegibilidad futura para obtener un nuevo documento.

Estados Unidos revoca visas americanas a todas estas personas

Respetar de manera estricta los períodos de estadía habilitados es fundamental para resguardar la validez de la visa americana, pues de permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido por las autoridades, el visitante se encontrará fuera de estatus.

La Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) indica claramente que todas las visas americanas de quienes no cuenten con los documentos en regla serán revocadas de manera automática.

“Cualquier visa de entrada múltiple que haya sido anulada debido a que está fuera de estatus no se considerará válida para futuras entradas a los Estados Unidos”, afirman las autoridades.

Las visas americanas de quienes están fueras de estatus se considerarán inválidas para viajar. Fuente: archivo.

Visas americanas revocadas: quiénes no podrán volver a pisar el país hasta nuevo aviso

El Departamento de Estado especifica que dependerá del tiempo que un extranjero haya permanecido en el país indocumentado, el período dentro del que se lo considerará inelegible para obtener una nueva visa americana.

La Sección 212(a)(9)(B)(i) de la INA determina los siguientes plazos

Permanencia ilegal durante 180 días o más , pero menos de un año: la inelegibilidad durará 3 años

Permanencia ilegal durante un año o más: inelegibilidad para el visado durante 10 años después de salir de Estados Unidos

“El funcionario consular informará si es posible solicitar una exención de esta inelegibilidad”, indican las autoridades.