A través de la tarjeta Direct Express los beneficiarios del Seguro Social que no disponen de una cuenta bancaria pueden recibir su prestación mes a mes de manera electrónica sin inconvenientes.

“Puede usar su tarjeta para hacer compras en tiendas que acepten la tarjeta de débito MasterCard, retirar efectivo de cajeros automáticos (ATM), o hacer retiros de efectivo en caja cuando haga compras”, se indica en el sitio web oficial de Direct Express.

Así, los titulares deberán considerar los límites existentes para realizar extracciones, pues en caso de excederlos, se cobrará una tarifa automática.

Alerta: cobrarán tarifas mes a mes a todos los beneficiarios del Seguro Social que usen así su dinero

Por cada depósito se habilita un retiro por cajero automático completamente gratuito. Para no pagar ningún cargo debe utilizar la red gratuita para tarjetas Direct Express.

Cuando se elija realizar una segunda extracción dentro de mismo mes, se aplicará una tarifa de 0.85 dólares por extracción.

Con Direct Express sólo hay una extracción gratuita de dinero por depósito. Fuente: archivo.

Cómo pueden evitarse estas tarifas

El consejo es utilizar la tarjeta Direct Express en tiendas y establecimientos de manera directa en lugar de realizar retiros con la tarjeta.

En caso de necesitar efectivo, puede obtenerse a través de cualquier banco o cooperativa de ahorro que acepte MasterCard para retirar efectivo por ventanilla de manera gratuita.

Quienes utilicen su PIN en supermercado cuentan además con la opción de poder retirar efectivo de manera gratuita mediante esta vía.