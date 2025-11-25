Ni Real ID, Ni visa, ni pasaporte: Estados Unidos permitirá ingresar al país de forma legal a los extranjeros que consigan este documento. (Fuente: Archivo)

La documentación oficial que permite a ciertos extranjeros ingresar legalmente al país sin necesidad de portar una Real ID, una visa o un pasaporte ha sido confirmada por Estados Unidos. Esta opción es aplicable en circunstancias específicas y se encuentra sujeta a la supervisión de las autoridades fronterizas.

Dicha documentación es reconocida en los puertos de entrada de todos los estados y actúa como prueba legal de residencia para un considerable número de individuos que desean viajar al país.

¿Qué documento permite el ingreso a Estados Unidos sin Real ID, visa o pasaporte?

La Green Card, conocida también como Tarjeta de residente permanente, es el documento que permite la entrada. Siempre que esté vigente y no haya expirado, es suficiente presentarla ante los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para obtener la autorización de reingreso.

Adicionalmente, se pueden presentar identificaciones secundarias como licencia de conducir o credencial extranjera.

Requisitos básicos

Presentar una Green Card válida y sin expirar.

Que el viaje al extranjero sea temporal y no exceda un año.

Mantener vínculos claros con Estados Unidos, tales como empleo, familia, cuentas bancarias o propiedades.

En caso de ausencias que superen un año, se aconseja gestionar un permiso de reingreso (Form I-131) antes de salir. Esto evita la necesidad de solicitar una visa de residente retornante (SB-1) en una embajada.

Ni Real ID, Ni visa, ni pasaporte: Estados Unidos permitirá ingresar al país legalmente a los extranjeros que consigan este documento.

Consecuencias de perder el documento de residencia en el extranjero

Puntos clave a tener en cuenta

El Form I-131A no reemplaza la Green Card , únicamente autoriza el vuelo.

, únicamente autoriza el vuelo. Al llegar a Estados Unidos, es obligatorio iniciar la reposición de la tarjeta.

Ausencias prolongadas pueden interpretarse como abandono de residencia, lo que también afecta los requisitos de naturalización. En esos casos, puede ser necesario presentar el Form N-470 para preservar la residencia continua.

En caso de que la tarjeta se extravíe, sea sustraída o destruida durante el viaje, el residente tiene la opción de solicitar un Documento de Viaje de Transportista (Form I-131A) en la embajada o consulado más cercano. Este documento permite a las aerolíneas embarcarlo hacia Estados Unidos sin penalizaciones.