El Gobierno busca revocar más de 600 visas después de descubrir varios casos en los que buscan obtener la ciudadanía a través de un método poco leal.

En Estados Unidos las políticas migratorias se endurecen cada día y ahora, el Gobierno busca revocar más de 600 visas después de descubrir varios casos en los que buscan obtener la ciudadanía a través de un método poco leal.

Se dieron a conocer operativos en contra de varias redes internacionales de turismo de nacimiento, una forma en la que los extranjeros podrían acceder a una ciudadanía estadounidense al hacer que sus hijos nazcan en el territorio americano.

Se dieron a conocer operativos en contra de varias redes internacionales de turismo de nacimiento Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos revocará una por una todas estas visas americanas: ¿Cómo funciona el turismo de nacimiento?

Las redes de turismo de nacimiento usan documentos y gestores para facilitar el ingreso de mujeres embarazadas con el mero objetivo de que sus hijos lleguen al mundo en territorio estadounidense y puedan acceder a la ciudadanía por nacimiento. Este tipo de empresas ofrecen asesoría, alojamiento y coordinación de planes de parto para sortear los controles migratorios.

El turismo de nacimiento es el ingreso deliberado de mujeres extranjeras embarazadas a Estados Unidos con visas de visitante como las B-1 y B-2 con el objetivo final de dar a luz. De acuerdo con lo que establece el Departamento de Estado, esto es una vulneración de la integridad del sistema migratorio y se considera un fraude.

Ley de inmigración de Estados Unidos: ¿Cómo está contemplado este comportamiento?

Según lo que establece la Ley de inmigración de Estados Unidos, las visas de turista no pueden ser usadas si el propósito es dar a luz para obtener la ciudadanía. La regulación que se implementó en 2020 dice que los funcionarios del consulado tienen la potestad de negar o revocar cualquier visa a la que se haya accedido con información falsa o para hacer fraude.

En este sentido, la revocación de visas que tiene lugar en dichos casos es parte de una política de protección a la ciudadanía estadounidense. Para ello, se coordina con agencias de seguridad, se analizan datos con el objetivo de detectar patrones irregulares y desarmar la mayor cantidad de redes posibles.

Endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos: ¿Cómo afecta a los procesos migratorios?

Junto con la revocación de más de 600 visas de visitante, también se endurecen los controles migratorios y afecta directamente a las personas que quieran ingresar a Estados Unidos por turismo, negocios o visitas familiares.

Los solicitantes, ahora más que nunca, tendrán que demostrar la legitimidad del viaje y ser transparentes respecto a sus intenciones y planes para su estadía dentro del territorio estadounidense.



