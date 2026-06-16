Según lo que informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se imita el funcionamiento de una antena.

Una nueva tecnología en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido por sus siglas I.C.E, es utilizado para localizar teléfonos celulares a través del uso de dispositivos que funcionarían como torres de telefonía.

Según lo que informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se imita el funcionamiento de una antena para que los dispositivos cercanos se conecten automáticamente a ellos, algo que permite identificarlos y localizarlos dentro de una determinada zona.

Una nueva tecnología en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido por sus siglas I.C.E, REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

El Gobierno rastreará uno por uno los teléfonos celulares de todos estos inmigrantes: ¿Cómo funciona la nueva tecnología de ICE?

Cuando la maquinaria se activa, los teléfonos celulares que estén cerca de la zona detectan la señal emitida y se conectan de forma automática. A partir de este contacto, los agentes de ICE pueden rastrear el celular e identificar determinados datos técnicos del dispositivo.

De acuerdo a la información que dio el DHS, la tecnología que usa ICE tiene algunas limitaciones, como que funcionan únicamente como registros de control de enlaces, por lo que no están diseñados para acceder al contenido personal como mensajes, correos, fotografías, listas de contacto o archivos en general.

La tecnología especial de ICE: ¿Quiénes están en la mira del Gobierno?

Las personas que podrían ser alcanzados por estos operativos son: