El estado de Texas ordenó frenar una parte clave del sistema de visas de trabajo que utilizan organismos públicos y universidades para contratar personal extranjero especializado. La decisión impacta directamente en el programa H-1B y alcanza a miles de profesionales que trabajan o aspiraban a hacerlo dentro del sector público estatal .

La medida fue dispuesta por el gobernador Greg Abbott y establece una pausa en determinados trámites de visa. Aunque no modifica la normativa federal, sí limita la capacidad de agencias estatales y universidades públicas para incorporar o renovar personal bajo este esquema.

¿Qué trámites de visa quedan suspendidos en Texas?

La orden ejecutiva suspende todas las nuevas solicitudes y renovaciones de visas H-1B presentadas por agencias del estado y universidades públicas de Texas. El congelamiento estará vigente hasta el 31 de mayo de 2027, aunque se prevén excepciones puntuales si se obtiene autorización expresa de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Según el Gobierno estatal, la pausa busca dar tiempo a los legisladores para establecer límites legales más estrictos, revisar el uso del programa y alinearse con posibles reformas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. La medida no afecta al sector privado ni anula visas ya concedidas.

Alcance de la suspensión

Aplica únicamente a agencias estatales y universidades públicas

Congela nuevas solicitudes y renovaciones H-1B

Rige hasta 31/05/2027, con excepciones autorizadas

La medida fue dispuesta por el gobernador Greg Abbott y establece una pausa en determinados trámites de visa. Fuente: archivo.

¿A quiénes afecta la medida y por qué genera polémica?

Texas concentra miles de titulares de visas H-1B, especialmente en áreas como salud, investigación científica, tecnología y educación superior. Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos indican que grandes universidades y centros médicos públicos del estado emplean a cientos de profesionales bajo este programa.

Mientras el gobernador y sectores republicanos sostienen que las visas son utilizadas para desplazar trabajadores locales, legisladores demócratas y autoridades académicas advierten que la suspensión puede agravar la escasez de personal, elevar costos y afectar servicios esenciales. Estudios del Pew Research Center muestran que al menos el 60% de las visas H-1B se destinan a empleos informáticos y altamente especializados.

Claves del debate