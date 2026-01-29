La renovación del pasaporte por internet es una alternativa ágil y práctica para resolver los trámites de viaje. Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden acceder a este procedimiento digital, ya que existen condiciones específicas que excluyen automáticamente a quienes no las cumplen.

En este sentido, el Gobierno de los Estados Unidos prohíbe de manera explícita el uso de esta opción a quienes no reúnen todos los criterios fijados por el Departamento de Estado.

Cuáles son los pasaportes que serán rechazados automáticamente

La renovación del pasaporte por vía online está restringida a un grupo específico de ciudadanos. El sistema establece requisitos claros y no permite avanzar si alguno de ellos no se cumple.

Medida nacional: Estados Unidos está rechazando automáticamente todos estos pasaportes en los aeropuertos del país. (Fuente: Archivo)

Quedan excluidos de este trámite quienes:

Tienen menos de 25 años.

No poseen un pasaporte emitido entre 9 y 15 años atrás.

Tienen un pasaporte dañado, extraviado o robado.

Necesitan cambiar datos como nombre, género u otra información personal.

Viajan en menos de 8 semanas.

No residen actualmente en Estados Unidos.

En tales situaciones, el sitio web oficial redirige automáticamente a los métodos tradicionales. La renovación debe realizarse por correo o mediante una cita presencial, según corresponda.

Cuáles son las opciones que da el gobierno de Estados Unidos

El sitio oficial travel.state.gov ofrece una herramienta para verificar si una persona es elegible o no para la renovación online.

En general, quienes no pueden renovar el pasaporte en línea deben optar por los canales tradicionales. Esto implica enviar el formulario DS-82 por correo postal, junto con una nueva foto y el pasaporte anterior.

Para casos urgentes, documentos extraviados o pasaportes vencidos hace más de 15 años, el trámite debe realizarse de manera presencial. Para ello, es necesario solicitar una cita en una agencia de pasaportes del Departamento de Estado.