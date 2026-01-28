La visa americana es un documento esencial para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con un a excepción para tramitarla, las autoridades la solicitarán antes de poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país, donde posteriormente se realizarán los controles pertinentes.

En ese sentido, Estados Unidos confirmó un cambio esencial en las reglas para los solicitantes de este documento, determinando que ahora los aplicantes de todas las edades deben acudir a una entrevista presencial para obtener el permiso en las categorías que habilitan un ingreso temporal.

Estados Unidos cambió los requisitos de la entrevista para la visa

Durante mucho tiempo las autoridades establecieron el criterio general de que menores de 14 años y mayores de 79 no necesitaban acudir de manera presencial a una entrevista con el oficial consular, aunque esta decisión siempre estuvo sujeta a la evaluación de cada caso.

Con la modificación, el Departamento de Estado dejó de incluir a las personas de estos grupos etarios en la lista de quienes podrían saltar este paso.

En línea con lo comunicado por las autoridades, desde el 1 de octubre toda persona que solicite una visa en la categoría de no inmigrante debe acudir presencialmente y atravesar esta instancia del proceso de selección.

Ahora solicitantes de todas las edades deben atravesar esta instancia del trámite. Fuente: archivo.

Solicitantes que podrían omitir este requisito

Según la última actualización de esta política, los solicitantes de este tipo de visados pueden eximirse de la entrevista presencial cuando

Visas oficiales específicas: personas con visas A, C-3 (con ciertas excepciones), de tipo G, OTAN o TECRO E-1.

Visas para funcionarios: solicitantes de visas de carácter diplomático u oficial.

Renovación de visa B: renovación de visa B-1, B-2, B-1/B-2 o tarjeta de cruce fronterizo dentro de los 12 meses del vencimiento, si la visa anterior fue de validez total y el solicitante tenía 18 años o más.

Renovación de visa H-2A: renovación dentro de los 12 meses del vencimiento, si la visa anterior fue de validez total y el solicitante tenía 18 años o más.

Además, para solicitar una exención es necesario que se cumplan requisitos como

Solicitar en el país de nacionalidad o residencia

Que nunca se le haya negado un visado

Que no sea considerado potencialmente inelegible

Pese a las exenciones, se especifica que de todas formas las autoridades tienen la potestad de entrevistar al solicitante de todas formas.