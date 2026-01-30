El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una medida cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y reducir riesgos de fraude, asegurando que todos los solicitantes de visa, sin importar la edad, pasen por una verificación directa cuando sea necesario.

La medida modifica el esquema tradicional de exenciones y busca reforzar los controles de identidad, lo que implica que obtener una visa ya no será un proceso automático para estos grupos etarios.

Cambia la visa: los extranjeros de esta edad ya no podrán obtenerla como siempre

Estados Unidos confirmó un cambio clave en el proceso de visado que impacta directamente en menores de 14 años y personas mayores de 79. A partir de esta política, estos solicitantes deberán asistir obligatoriamente a una entrevista consular, incluso en casos en los que antes podían quedar exentos del trámite presencial.

Las entrevistas permiten:

Confirmar identidad

Validar información personal

Detectar inconsistencias en la solicitud

Tomar datos biométricos

Todos los solicitantes de visa deberán pasar una entrevista consular. Fuente: Archivo.

Cómo afecta el trámite de la visa

Este cambio implica:

Más tiempo para conseguir turnos,

Necesidad de trasladarse al consulado ,

demoras en la emisión de la Posiblesen la emisión de la visa

Mayor planificación para familias con niños o adultos mayores.

Para muchos, el proceso será ahora más largo y más exigente que antes.