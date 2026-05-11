El proceso para solicitar la visa estadounidense podría enfrentar un cambio importante para miles de colombianos que buscan viajar por turismo, estudio o trabajo. Una nueva directriz impulsada por el Departamento de Estado de EE. UU. llevaría a los consulados y embajadas a incorporar preguntas adicionales durante la entrevista presencial. La medida tendría como objetivo detectar casos en los que los solicitantes pretendan ingresar al país con un permiso temporal, pero con la intención posterior de pedir asilo. Según versiones conocidas desde Washington, la instrucción se aplicaría de forma obligatoria en las sedes diplomáticas encargadas de aprobar o negar visas de no inmigrante. El endurecimiento de los filtros migratorios se da en medio de una estrategia de control más estricta por parte de Estados Unidos. Para los ciudadanos colombianos, el cambio implicaría prestar especial atención a la coherencia de las respuestas entregadas durante la entrevista y a la información consignada en el formulario oficial. Durante la entrevista, los oficiales consulares estarían realizando dos preguntas enfocadas en conocer si el solicitante ha sufrido situaciones de violencia o teme regresar a su país de residencia. De acuerdo con reportes del corresponsal Sergio Gómez desde Washington para El Tiempo, estas preguntas buscan evitar la “tergiversación del propósito de viaje” y confirmar que la persona realmente regresará a su país una vez finalice su estadía en Estados Unidos. Especialistas en temas migratorios señalan que las respuestas entregadas en la entrevista podrían tener consecuencias futuras en caso de iniciar posteriormente un trámite de asilo en territorio estadounidense. Si un ciudadano afirma ante el consulado que no tiene temor de regresar a su país y luego solicita protección migratoria en EE. UU., las autoridades podrían interpretar esa diferencia como una inconsistencia grave. Incluso, podría considerarse un posible fraude migratorio que afecte futuros beneficios legales.