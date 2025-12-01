La visa americana es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades la solicitarán como parte de los permisos obligatorios para poder autorizar el viaje al puerto de entrada.

Sin embargo, los ciudadanos mexicanos pueden tramitar un documento migratorio alternativo para ingresar a la zona fronteriza o para viajar de igual modo que se haría con una visa de turismo si se acompaña de un pasaporte.

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y, en ese marco, las autoridades detallaron los plazos y edades que ciertos titulares deben tener en cuenta para resguardar su validez.

Los documentos migratorios para ingresar a Estados Unidos que dejan de ser válidos a esta edad

Al momento de tramitar esta credencial, las autoridades fijan una tarifa diferencial para menores de 15 años, siempre y cuando sus padres estén solicitando el mismo documento. En estos casos, la de los mayores será de USD 185, mientras que la de los niños costará USD 15.

Así, el Departamento de Estado señala claramente que todas las credenciales obtenidas con tarifa reducida tendrán una validez de 10 años o vencerán al momento en el que su portador cumpla 15, lo que suceda primero.

En caso de haber pagado de todas formas la tasa completa, la BCC tendrá la validez total.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Archivo.

Quiénes pueden obtener este documento

Para poder gestionar este documento será necesario reunir tres condiciones básicas

Ser mexicano y residir en México

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2

Poder demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

La gestión deberá realizarse en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más cercano.

Cuándo puede usarse sin pasaporte para ingresar a Estados Unidos

Aunque al momento de su tramitación los ciudadanos mexicanos deben contar con un pasaporte válido, la BCC puede utilizarse sin presentar este documento a las autoridades para visitar por tierra o barco de placer o ferry durante un máximo de 30 días las siguientes zonas

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera