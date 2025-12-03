La visa americana es un documento esencial para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades la solicitan como parte de los documentos obligatorios para autorizar el viaje al puerto de entrada y, además, es fundamental para constatar la presencia legal durante el período autorizado.

En ese marco, el Departamento de Estado advierte a todos los viajeros sobre el requisito fundamental que todos los portadores de estos permisos deben cumplir para resguardar su validez, pues de no respetarlo, este documento puede ser revocado.

Revocan la visa americana de todas las personas que hayan violado esta norma

Antes de habilitar el ingreso al país se fijarán períodos de estadía que los visitantes deben respetar de manera estricta. En caso de tener que permanecer durante más tiempo del originalmente pautado, la extensión debe solicitarse de manera protocolar mediante el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De no salir del país dentro del período autorizado o haber extendido la visita correspondientemente, el portador de la visa se encontrará fuera de estatus y su permiso será revocado de manera automática.

La visa americana se revoca a quienes no respetan sus tiempos de estadía. Fuente: archivo.

“Cualquier visa de entrada múltiple que haya sido anulada debido a que está fuera de estatus no será válida para futuras entradas a los Estados Unidos ”, afirman las autoridades.

Información importante para todos los viajeros con visa americana

El Departamento de Estado advierte sobre las consecuencias de permanecer prolongadamente fuera de estatus en el país, pues esto puede impactar en la elegibilidad para tramitar este mismo documento en un futuro.

Quienes estén presentes ilegalmente durante 180 días o más, pero menos de un año no serán elegibles para el visado durante 3 años. En caso de exceder los 365 días, la inelegibilidad se extenderá a 10 años.