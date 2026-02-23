Las autoridades de Estados Unidos siguen trabajando fuertemente en la supervisión de ciudadanos extranjeros dentro de su territorio. Con el objetivo de garantizar que se respeten las normativas vigentes, el Gobierno ha confirmado el despliegue de un sistema de investigación exhaustivo que incluye el uso de tecnología de punta y la intervención directa de funcionarios especializados. Esta medida busca erradicar irregularidades y asegurar que cada persona con estatus de visitante o residente cumpla estrictamente con las condiciones legales impuestas por el Departamento de Estado y las agencias de seguridad. Uno de los puntos más controversiales es el uso de cámaras especiales y herramientas digitales diseñadas para el seguimiento y verificación de identidad. No se trata de un control rutinario; el plan contempla una investigación “uno por uno” de los extranjeros para validar que su presencia y actividades en el país coincidan con lo declarado en sus expedientes oficiales. Los funcionarios asignados a estas tareas cuentan con facultades para auditar documentos y comportamientos que puedan representar una violación a la ley de inmigración o de seguridad nacional. Esta infraestructura tecnológica permitirá procesar datos en tiempo real, facilitando la detección de cualquier anomalía de forma inmediata. En el caso de los aeropuertos, al llegar a cualquier puerto de entrada o salida -independientemente de la vía del viaje- es necesario acercarse a una cámara conectada a tecnología de comparación biométrica facial con conexión cifrada. La cámara analiza los rasgos faciales e identifica a la persona basándose en sus documentos de viaje. Cuando el proceso finaliza, se indica a la persona que ingrese o salga del país o que se dirija a una inspección adicional. El proceso lo llevan a cabo funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y desde finales de 2025 se aplica de manera general para todos los no estadounidenses, dado que se eliminaron las excepciones que antes existían por ejemplo para funcionarios o ciudadanos canadienses. El mensaje del Gobierno es claro: la transparencia será la única vía para evitar sanciones. Aquellos que sean identificados evadiendo normativas o que no logren superar las verificaciones de los funcionarios federales podrían enfrentar desde multas severas hasta la cancelación de sus visados o procesos de deportación. De acuerdo con lo especificado por CBP, la tecnología utilizada consta de una comparación biométrica facial, es decir, se contrastan en vivo los rasgos faciales de la persona con la foto de los documentos de viaje que utilizó para verificar su identidad. Es fundamental que los extranjeros en EE.UU. mantengan su documentación actualizada y estén preparados para posibles entrevistas o inspecciones derivadas de este nuevo marco de vigilancia. Expertos recomiendan: Este operativo marca un antes y un después en la forma en que Estados Unidos gestiona su población extranjera, priorizando la seguridad nacional y la integridad del sistema legal mediante un control digital y humano sin precedentes.