El Gobierno amplió una medida que obliga a ciudadanos de decenas de países a pagar hasta 15,000 dólares como condición para obtener una visa. La decisión, que ya está vigente, apunta a reforzar los controles y reducir el número de personas que se quedan en el país más allá del tiempo permitido. Este sistema, conocido como “visa bond”, funciona como una garantía económica: el dinero se devuelve solo si el viajero cumple con todas las condiciones de su estadía. El requisito aplica principalmente a visas de turismo y negocios (B1/B2) y no garantiza la aprobación del trámite. Es decir, pagar no asegura la visa, pero sí se convierte en un filtro económico fuerte para quienes quieran viajar. Según el Departamento de Estado, el objetivo es claro: El monto puede variar entre 5.000 y 15.000 dólares, dependiendo del caso, pero el máximo es el que más impacto generó a nivel global. La actualización más reciente incorporó 12 nuevos países, cuyos ciudadanos ahora pueden ser obligados a pagar este depósito: Esta ampliación entró en vigencia el 2 de abril de 2026 y forma parte de una expansión más amplia del programa. Con esta decisión, el programa alcanza a alrededor de 50 países, en su mayoría de África, Asia y América Latina. Entre los más relevantes que ya estaban incluidos aparecen: También figuran otros como: El sistema opera como una garantía: Además, el monto es definido caso por caso por las autoridades consulares.