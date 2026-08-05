A la hora de ingresar a Estados Unidos, la mayoría de los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y una visa americana que se corresponda con el motivo de viaje.

No obstante, quienes puedan presentar el Formulario I-551, también conocido como la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) podrán ingresar al país sin una visa en el pasaporte, siempre que se cumplan con las condiciones que establece la Ley de Inmigración.

Estados Unidos permite la entrada legal sin visa: ¿Quiénes pueden acceder al Formulario I-551?

Podrán obtener el Formulario I-511 quienes accedan al estatus de Residente Permanente legal . Lo emite directamente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuando se aprueba la residencia.

Las personas que quieran obtener este documento pueden hacerlo si encajan en alguna de estas categorías:

Familiares inmediatos de ciudadanos o residentes permanentes.

Trabajadores patrocinados por un empleador estadounidense o que califiquen en alguna categoría especial de inmigración por empleo.

Refugiados y asilados que deseen ajustar su estatus y cumplan los requisitos.

Personas seleccionadas en el Programa de Visas de Diversidad (Diversity Visa Lottery).

Inmigrantes que califican para otras categorías especiales.

Podrán obtener el Formulario I-511 quienes accedan al estatus de Residente Permanente legal. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo acceder a la Tarjeta de Residente Permanente?

Para acceder a la Tarjeta de Residente Permanente se deben seguir los siguientes pasos:

Determinar la categoría en la que se se encaja según elegibilidad. Presentar la petición migratoria que corresponda. Solicitar el ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 si la persona ya se encuentra legalmente en Estados Unidos , o realizar el proceso consular desde el exterior para obtener una visa de inmigrante. Recibir la aprobación de USCIS. Una vez emitido el Formulario I-551, se enviará por correo.

Tarjeta de Residente Permanente: ¿Qué permite el Formulario I-551?

La Tarjeta de Residente Permanente otorga al titular determinados derechos migratorios:

Vivir de manera permanente en Estados Unidos .

Trabajar de forma legal sin una visa de empleo.

Entrar y salir del país siguiendo las normas migratorias vigentes.

Acreditar la identidad y el estatus migratorio ante empleadores y autoridades.

Además, pasado el tiempo, permite acceder al proceso de naturalización para obtener la ciudadanía, si se cumplen con los requisitos legales.