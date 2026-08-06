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Las personas que no califican para el Programa de Exención de Visa o desean permanecer más de 90 días deben solicitar una visa de no inmigrante B1/B2 para turismo o negocios.

Los extranjeros que desean viajar a Estados Unidos deben ingresar con una visa americana en el pasaporte casi de forma obligatoria. No obstante, existen quienes, debido al Programa de Exención de Visado ( Visa Waiver Program ) pueden optar por otro documento.

La Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) puede ser presentada junto con el pasaporte en lugar de una visa americana y permite ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días.

Autorización ESTA: ¿Qué es y cómo funciona?

Se trata de un permiso de viaje que deben obtener los ciudadanos de países participantes del VWP si cumplen con estos requisitos:

Viajen por turismo, negocios o tránsito.

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos .

Cuenten con un pasaporte electrónico válido.

Tiene una vigencia de hasta dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.

Aunque existe excepciones de admisión, las personas de los siguientes países pueden elegir esta opción en vez de la visa:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar (Qatar)

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

La Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) puede ser presentada junto con el pasaporte en lugar de una visa americana. El Cronista | Shutterstock y ChatGPT

¿Qué otros documentos pueden ser presentados en vez de la visa americana?

Dependiendo de la nacionalidad y del motivo de viaje, estas son las opciones para viajar sin visa a Estados Unidos:

Solicitar una visa estadounidense paso a paso: información importante

Las personas que no califican para el Programa de Exención de Visa o desean permanecer más de 90 días deben solicitar una visa de no inmigrante B1/B2 para turismo o negocios.

El procedimiento general incluye:

Determinar el tipo de visa que corresponde según el motivo del viaje. Completar el formulario DS-160 por internet . Crear una cuenta en el sistema de citas del consulado o embajada correspondiente. Abonar la tarifa de solicitud. Programar la entrevista consular. Reunir la documentación exigida, como pasaporte vigente, fotografía y comprobantes requeridos para la categoría de visa. Asistir a la entrevista y esperar la decisión del funcionario consular. Si la visa es aprobada, el pasaporte será devuelto con la visa estampada para poder viajar a Estados Unidos .

Contar con un ESTA o Visa aprobado no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final siempre corresponde al oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).