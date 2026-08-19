Existe un documento que permite ingresar a Estados Unidos a determinados ciudadanos mexicanos, siempre y cuando sean viajes temporales.

Se trata del Formulario DSP-150, vinculado a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una opción que puede usarse para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Para obtenerla hay que cumplir con una serie de requisitos, y el documento no garantiza por sí solo la admisión al país.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y para qué sirve?

El DSP-150 es el documento asociado a la Border Crossing Card (BCC), conocida también como Tarjeta de Cruce Fronterizo o “visa láser”.

La tarjeta cumple una doble función: permite utilizarla como Tarjeta de Cruce Fronterizo y, al mismo tiempo, como visa de visitante B1/B2.

Su formato es similar al de una tarjeta de crédito y, en general, puede tener una vigencia de hasta 10 años, aunque existen condiciones especiales para determinados menores.

El beneficio está dirigido específicamente a personas mexicanas que cumplen con los criterios de elegibilidad.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Ya no más visa americana | El único requisito para ingresar legal a USA sin documentos (foto: archivo).

La BCC no está disponible para todos los viajeros. Para obtenerla es necesario cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano de México .

Ser residente de México .

Cumplir con los criterios correspondientes a una visa B1 y/o B2 .

Tener previsto realizar una estadía temporal en Estados Unidos.

Poder demostrar vínculos con México que indiquen la intención de regresar después del viaje.

Contar con un pasaporte mexicano válido al momento de realizar la solicitud.

Uno de los puntos centrales es demostrar que el viaje será temporal. La tarjeta por sí sola no garantiza la entrada a Estados Unidos: la decisión final corresponde a los agentes de CBP en el puerto de ingreso.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer en Estados Unidos con el DSP-150?

La BCC está destinada a viajes temporales. Como regla general indicada por CBP para quienes califican para este documento, la permanencia puede ser de hasta seis meses.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas tengan automáticamente seis meses de permanencia autorizada. El período concreto queda sujeto al control migratorio realizado al momento del ingreso.

Por eso, contar con una BCC vigente no equivale a tener garantizada una determinada cantidad de días dentro del país.