El Internal Revenue Service (IRS) es la entidad federal encargada de la recaudación en todo el país.

El Internal Revenue Service (IRS) es la entidad federal encargada de la recaudación en todo el país. Este servicio es al que hay que presentarle la declaración de impuestos todos los años y el que se encarga de tomar acciones contra quienes no cumplen sus obligaciones tributarias.

Una de las cosas que el IRS tiene permitido hacer es intervenir herencias familiares. Aunque no se trata de un proceso automático, sí es posible si se da una combinación de factores, como por ejemplo no declarar los bienes recibidos.

IRS recomienda identificar el tipo de bienes que fueron heredados y determinar si existen activos financieros fuera del territorio estadounidense.

IRS embargará una por una todas las cuentas bancarias, vehículos y propiedades que hayan recibido como herencia en estos casos: ¿Qué es lo primero que hay que hacer tras recibir una herencia?

En primer lugar, IRS recomienda identificar el tipo de bienes que fueron heredados y determinar si existen activos financieros fuera del territorio estadounidense. A menudo, los contribuyentes pueden pensar que una herencia no tiene obligaciones fiscales, pero es un error.

Aunque una herencia no tributa como un ingreso federal, esto pasa a formar parte del patrimonio de la persona que fallece y eso, debe ser detallado en la Declaración Final del Fallecido (formulario 1040), que debe ser presentado por el apoderado del patrimonio u el conyugue sobreviviente.

Se deben incluir:

Todos los ingresos obtenidos

Salarios

Jubilaciones y pensiones

Intereses bancarios

Dividendos

Ingresos por inversiones

Deducciones y créditos fiscales que correspondan

Si este trámite no se realiza, el IRS puede determinar impuestos adeudados, intereses y sanciones sobre la herencia, y reclamar pagos antes de que esta sea transferida a los beneficiarios del testamento.

En el caso de que la herencia genere ingresos, también se debe presentar el Formulario 1041 . Aplica para:

Cuentas de ahorro que generan intereses

Acciones que pagan dividendos

Bonos

Fondos de inversión

Propiedades alquiladas

Certificados de depósito

Cuentas bancarias, vehículos y propiedades en el extranjero: ¿IRS también puede embargarlas si no las declaro?

El IRS podrá avanzar con un embargo hacia estos bienes si no se declara. Particularmente, lo que puede generar problemas es que existan obligaciones tributarias con los bienes heredados y que el contribuyente no cumpla con ellas.

Cuentas bancarias

Este tipo de activos son los que más llaman la atención del IRS. Si una persona hereda una cuenta fuera de Estados Unidos y se superan determinados límites, podría tener presentar formularios como el FBAR o el Formulario 8938 de FATCA.

La falta de cumplimiento puede derivar en multas, y en el caso de que existan deudas tributarias impagas, también en un embargo de parte del IRS.

Vehículos

Por sí mismos, no suelen generar obligaciones. No obstante, al formar parte del patrimonio, si se llega a determinar una deuda tributaria válida y el contribuyente no la paga después de haber sido notificado, es uno de los bienes a los que puede alcanzar el embargo.

Propiedades

Este tipo de bienes no se informan por FBAR, pero sí pueden generar otras obligaciones fiscales:

Si la propiedad se alquila, los ingresos obtenidos podrían estar sujetos a impuestos en Estados Unidos

Si se vende, podrían existir ganancias de capital que deban declararse

Si forma parte de determinadas estructuras financieras o fideicomisos extranjeros, podrían aplicarse reglas de reporte adicionales

En el caso de que las obligaciones no se cumplan, IRS podrá avanzar con un embargo.

En el caso de que las obligaciones no se cumplan, IRS podrá avanzar con un embargo.

Los formularios a presentar en cada caso: FATCA vs FBAR

El tipo de formulario a presentar puede varias según la situación. Aunque las dos obligaciones más comunes son FATCA y FBAR no son lo mismo.

FATCA (Formulario 8938)

El Formulario 8938 se presenta junto con la declaración federal de impuestos y sirve para informar determinados activos financieros mantenidos fuera de Estados Unidos.

Entre los bienes que pueden quedar alcanzados se encuentran:

Cuentas bancarias extranjeras

Acciones y bonos emitidos en el extranjero

Participaciones en sociedades extranjeras

Intereses en fideicomisos

Otros activos financieros internacionales

FBAR (FInCEN Form 114)

El FBAR es un reporte independiente de la declaración de impuestos y se presenta ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

La obligación surge cuando el valor combinado de todas las cuentas financieras extranjeras supera los 10, 000 dólares en cualquier momento del año, aunque sea por un solo día.

En este formulario deben informarse datos como: