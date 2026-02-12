La política migratoria en Estados Unidos registró un cambio profundo: ICE detiene a más inmigrantes dentro del país, incluso a personas sin antecedentes penales, y el riesgo de deportación aumentó. Un informe académico advierte que los arrestos migratorios en calles y traslados desde cárceles crecieron de forma inédita, impactando directamente en quienes no han cometido ningún crimen. Investigadores del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley señalaron que, en los primeros nueve meses de la actual administración, los arrestos iniciados dentro de EE.UU. se multiplicaron más de cuatro veces y media. El aumento estuvo impulsado, sobre todo, por detenciones en la vía pública, mientras que la proporción de personas sin condenas penales bajo custodia migratoria también se disparó. El informe indica que el mayor crecimiento se dio en arrestos de inmigrantes sin condenas penales. Las detenciones de personas sin antecedentes aumentaron siete veces, mientras que las de quienes sí tenían condenas crecieron alrededor de un 30%. Esto refleja un cambio en las prioridades de aplicación de la ley migratoria. Tienen mayor riesgo quienes: Aunque autoridades han sostenido que se prioriza a los “peores delincuentes”, los datos muestran un incremento significativo de arrestos de no ciudadanos sin condenas. El informe señala que, al disminuir los cruces en la frontera, se liberó espacio en centros de detención para arrestos dentro del país. Además, se triplicó la capacidad de camas financiadas por el Congreso y se limitaron las liberaciones bajo fianza, lo que elevó el tiempo de detención mientras los inmigrantes enfrentan sus casos. En los últimos meses analizados, las liberaciones dentro de los 60 días posteriores al arresto cayeron del 16% al 3%. Al mismo tiempo, las deportaciones dentro de los dos primeros meses de detención subieron del 55% al 69%, y las salidas voluntarias aumentaron más de 21 veces. Esto implica que, incluso sin antecedentes penales, el riesgo de deportación es hoy considerablemente más alto tras una detención migratoria.