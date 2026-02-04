Estados Unidos endureció su política migratoria y confirmó que los inmigrantes que no realicen este trámite obligatorio dentro del plazo establecido pueden quedar en situación irregular y enfrentar procesos de deportación inmediata. La advertencia alcanza a ciudadanos extranjeros de todas las nacionalidades y es aplicada por las autoridades migratorias federales, entre ellas Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las visas de no inmigrante (turismo, trabajo, estudio, intercambio, entre otras) tienen fechas estrictas de vencimiento. Si el titular no solicita la renovación o el cambio de estatus a tiempo, pasa automáticamente a estar fuera de estatus migratorio, incluso si el ingreso original fue legal. Una vez vencida la visa y agotado el período autorizado de estadía: