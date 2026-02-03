El Gobierno de Estados Unidos confirmó un incentivo económico de hasta USD 2.600 para todos los inmigrantes indocumentados que se registren a tiempo y completen un proceso migratorio específico.

La iniciativa, coordinada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) bajo el Departamento de Seguridad Nacional, busca ordenar las salidas, reducir costos administrativos y evitar procesos de deportación forzosa.

Inmigrantes ilegales pueden cobrar 2.600 dólares: cómo tramitarlo

El programa está dirigido a extranjeros sin estatus migratorio regular que opten por salir voluntariamente. No reemplaza otros alivios migratorios ni regulariza la situación dentro del país, sino que es una vía de salida ordenada con apoyo económico.

Para acceder al beneficio, la persona debe registrarse en la app CBP Home y notificar su intención de salida voluntaria. El sistema permite programar y documentar la salida, centralizando datos que antes se gestionaban de forma presencial. Cumplido el proceso, el Gobierno autoriza el depósito del incentivo.

Inmigrantes ilegales que se registren para salir voluntariamente a través de la aplicación móvil CBP Home pueden recibir beneficios. Foto: Archivo.

Cómo y cuándo se deposita el dinero

El depósito de 2.600 dólares se realiza tras la verificación de la salida registrada en CBP Home. El monto puede variar según el caso y está sujeto a controles de elegibilidad y cumplimiento de plazos. Quienes evalúan esta opción deben considerar que: