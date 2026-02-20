Obtener la Green Card es un deseo compartido por muchas personas que buscan construir una vida en Estados Unidos, pues este documento no sólo certifica la estadía legal en el país sino que también funciona como permiso oficial para trabajar, estudiar o viajar. En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) detalla en su sitio web oficial cuáles son los cuidados relacionados con el Formulario l-485 que se deben tener para evitar inconvenientes administrativos que puedan llevar a la anulación inmediata del caso. Entre las reglas de presentación establecidas por USCIS, se especifica la importancia de no olvidar colocar la firma en los lugares solicitados dentro del formulario. Verificar muy bien el cumplimiento de este requisito es esencial para evitar demoras imprevistas y procesos engorrosos de tramitación. Además, USCIS enfatiza en que se verifiquen los siguientes puntos para completar formularios en papel Quienes deseen conocer cómo presentar este formulario según su caso, podrán hacerlo clicando aquí.