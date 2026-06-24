En Estados Unidos, las políticas migratorias se endurecen cada día. Ahora, el Gobierno federal busca cancelar más de 600 visas después de descubrir varios casos en los que buscan obtener la ciudadanía a través de un método poco leal.

Estados Unidos está luchando en contra de varias redes internacionales de turismo de nacimiento, una forma en la que los extranjeros podrían acceder a una ciudadanía estadounidense al hacer que sus hijos nazcan en el territorio americano.

Ahora, el Gobierno federal busca cancelar más de 600 visas Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos revocará una por una todas estas visas americanas: ¿Cómo funciona el turismo de nacimiento?

Las redes de turismo de nacimiento usan documentos y gestores para facilitar el ingreso de mujeres embarazadas con el mero objetivo de que sus hijos lleguen al mundo en territorio estadounidense y puedan acceder a la ciudadanía por nacimiento. Este tipo de empresas ofrecen asesoría, alojamiento y coordinación de planes de parto para sortear los controles migratorios.

El turismo de nacimiento es el ingreso deliberado de mujeres extranjeras embarazadas a Estados Unidos con visas de visitante como las B-1 y B-2 con el objetivo final de dar a luz. De acuerdo con lo que establece el Departamento de Estado, esto es una vulneración de la integridad del sistema migratorio y se considera un fraude.

Ley de inmigración de Estados Unidos: ¿Cómo está contemplado este comportamiento?

Según lo que establece la Ley de inmigración de Estados Unidos, las visas de turista no pueden ser usadas si el propósito es dar a luz para obtener la ciudadanía. La regulación que se implementó en 2020 dice que los funcionarios del consulado tienen la potestad de negar o revocar cualquier visa a la que se haya accedido con información falsa o para hacer fraude.

En este sentido, la revocación de visas que tiene lugar en dichos casos es parte de una política de protección a la ciudadanía estadounidense. Para ello, se coordina con agencias de seguridad, se analizan datos con el objetivo de detectar patrones irregulares y desarmar la mayor cantidad de redes posibles.

Endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos: ¿Cómo afecta a los procesos migratorios?

Junto con la revocación de más de 600 visas de visitante, también se endurecen los controles migratorios y afecta directamente a las personas que quieran ingresar a Estados Unidos por turismo, negocios o visitas familiares.

Los solicitantes, ahora más que nunca, tendrán que demostrar la legitimidad del viaje y ser transparentes respecto a sus intenciones y planes para su estadía dentro del territorio estadounidense.



