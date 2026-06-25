En Estados Unidos, la administración de Donald Trump sigue endureciendo los controles migratorios.

En Estados Unidos, la administración de Donald Trump sigue endureciendo los controles migratorios dispuestos en los cruces fronterizos y ahora, una práctica común entre conductores comerciales extranjeros llamó la atención de las autoridades.

Según advierte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), existen determinadas infracciones que están vinculadas a un uso inapropiado de visas de turismo o negocios que podrían derivar en la revocación del documento y prohibición temporal para entrar al país.

Determinadas infracciones que están vinculadas a un uso inapropiado de visas de turismo o negocios. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

California, Texas y Florida revocan una por una todas las visas americanas: ¿Qué pasa con esta nueva medida de Estados Unidos?

La CPB informó que la medida alcanza a conductores comerciales extranjeros que hayan incumplido con alguna de las condiciones clave para mantener la visa, lo que puede derivar en la revocación automática de sus permisos. Se trata de camioneros que realizan operaciones fronterizas y tienen una visa de negocios para desarrollar su trabajo.

Las autoridades migratorias advierten que tener una visa no asegura una ingreso al país si no se cumplen con las reglas impuestas, ya que cada vez que alguien ingresa al territorio los agentes se encargan de revisar el historial en busca de irregularidades para chequear si la persona sigue siendo admisible dentro del país.

California, Texas y Florida prohíben la entrada a las personas que hayan cometido este error: ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de ingresar con una de estas visas?

El error que puede costarle la visa americana a un conductor comercial es usar este permiso para desempeñarse en actividades que Estados Unidos considera como empleo, es decir, se exceden el permiso y la categoría otorgada.

En este caso, los camioneros deberán intentar ajustarse a las actividades permitidas para los cruces internacionales, ya que en el caso de detectar una irregularidad los agentes cancelarán la visa, bloquearán el acceso al país y dejarán constancia de lo sucedido.