Tener una visa americana vigente no es garantía por sí sola de que la persona pueda permanecer en Estados Unidos durante todo el período de validez de ese documento.

Para los visitantes temporales, existe una fecha específica hasta la cuál estarán autorizados a quedarse en el país.

Por este motivo, quienes visiten las populares ciudades de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York o Chicago -así como a cualquier otro territorio americano- deben prestar especial atención a la fecha de permanencia que les haya otorgado la autoridad migratoria.

Un error que puede perjudicar seriamente la visa americana

Las autoridades estadounidenses detallan en su sitio web oficial sobre la visa americana que la fecha de vencimiento de este permiso y el tiempo autorizado para permanecer en el país son dos conceptos diferentes.

Una visa americana debe estar vigente cuando el viajero solicita admisión, pero su fecha de vencimiento no determina cuánto tiempo puede quedarse una vez que ingresó al país.

El período de permanencia figura en registro de admisión y esa es la fecha que debe tomarse como referencia.

Toda estadía no autorizada que exceda los plazos fijados será considerada ilegal.

Consecuencias de quedarse en Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago o cualquier territorio de Estados Unidos más tiempo de permitido

El Departamento de Estado señala que no salir de Estados Unidos dentro del plazo autorizado puede provocar que la persona se encuentre fuera de estatus.

Bajo la sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la visa de una persona que queda fuera de estatus puede quedar automáticamente anulada.

Esto significa que incluso una visa que originalmente permitía múltiples entradas puede dejar de ser válida para nuevos ingresos.

En caso de necesitar extender el tiempo de permanencia en el país, esto tendrá que hacerse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para evitar inconvenientes.