Contar con un pasaporte americano completamente vigente es un requisito esencial para todos los estadounidenses que desean visitar México, dado que las autoridades lo exigirán como documento obligatorio para poder habilitar el viaje.

La legislación mexicana establece como obligación para ingresar la presentación de un “pasaporte válido y vigente” siempre que se esté ingresando al país como extranjero.

No contar con la identificación internacional necesaria puede ocasionar graves inconvenientes con las autoridades migratorias y con las aerolíneas, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje.

Información clave para poder viajar a México sin inconvenientes

Todos los pasaportes americanos de adultos tienen una vigencia máxima de 10 años, por lo que, de cara a julio, tendrán que renovar quienes tengan un ejemplar tramitado antes de julio de 2016, o no podrán viajar.

En el caso de los menores de 16 años, la vigencia tope es de 5 años, por lo que se denegará la entrada a los ciudadanos que intenten presentar a las autoridades estadounidenses o mexicanas un pasaporte tramitado antes de julio 2021.

El pasaporte debe estar completamente en vigencia para poder viajar.

Otros datos fundamentales para viajar a México desde Estados Unidos

El pasaporte debe contar con al menos una hoja completamente en blanco para poder viajar de forma aérea.

A su vez, todos los visitantes que deseen quedarse en este destino durante más de 180 días tendrán que tramitar una visa.

Finalmente, y como último punto a considerar, si bien no existe un monto preciso de dinero que se tiene permitido llevar o traer, quienes viajen fuera de EE.UU. con instrumentos monetarios superiores a USD 10,000 deben declararlos correctamente antes de salir del país, de lo contrario, pueden aplicarse multas, detenciones y confiscarse el dinero.