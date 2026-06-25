Para viajar como turista a Estados Unidos desde países como México, Colombiano o Peruano, hay un detalle que ningún viajero debería olvidar.

Para viajar como turista a estados como California, Texas y Florida desde países como México, Colombiano o Peruano, hay un detalle que ningún viajero debería olvidar además de tener el pasaporte vigente: al momento de ingresar, la visa americana debe ser completamente válida.

Ambos documentos deben estar dentro de su periodo de vigencia, también deben cumplir otros requisitos. Particularmente la visa, tiene que ser considerada aceptable para viajar en su forma de presentación ante las autoridades.

Ambos documentos deben estar dentro de su periodo de vigencia, también deben cumplir otros requisitos. ChatGPT

Prohíben el ingreso a Estados Unidos: ¿Qué regla se debe cumplir para que lo permitan?

La visa americana se debe encontrar en perfectas condiciones físicas además de seguir en plena vigencia a la hora de presentarla ante las autoridades migratorias.

Según indica el Departamento de Estado a los solicitantes: “Si tu visado fue dañado de alguna manera, tendrás que volver a solicitar uno nuevo en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero”.

¿Cómo evitar inconvenientes a la hora de viajar a Estados Unidos?

Una de las recomendaciones del Departamento de Estado es no remover una visa americana del pasaporte donde fue emitida por primera vez , ya que si esto sucede, el visado perderá validez de forma inmediata para viajar e ingresar a Estados Unidos.

Visa americana de turismo: ¿De cuánto es la vigencia?

La visa de turismo tiene una validez máxima de 10 años, por lo que en julio de 2026 tendrán que tramitar un nuevo permiso quienes lo hayan obtenido en el mismo mes del 2016 o a