Cuando una persona fallece con deudas pendientes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede reclamar ese dinero antes de que la herencia quede liberada. En esos casos, el organismo no apunta primero al heredero por ser familiar, sino al patrimonio del fallecido, que sigue siendo responsable frente al fisco. Eso significa que una herencia puede quedar comprometida si antes no se saldan los impuestos adeudados. Si la deuda sigue abierta, el IRS puede avanzar sobre dinero, cuentas, propiedades y otros bienes que formaban parte del patrimonio. La regla general del IRS es que las deudas tributarias deben pagarse con los bienes del fallecido. Por eso, antes de repartir una herencia, primero deben resolverse impuestos pendientes, declaraciones finales y cualquier obligación fiscal que siga activa. En la práctica, esto puede afectar a quien recibe una herencia si los bienes heredados todavía estaban alcanzados por una deuda. En ese escenario, el dinero o los activos pueden quedar bajo reclamo hasta que la cuenta con el IRS quede cerrada. Si el patrimonio del fallecido mantiene una deuda sin pagar, el IRS puede avanzar sobre esos activos. Eso incluye cuentas bancarias, dinero en efectivo, propiedades, inversiones y otros bienes que todavía formen parte del proceso sucesorio. El riesgo aumenta si la herencia fue repartida antes de pagar impuestos. El IRS advierte que el albacea, administrador o representante personal puede enfrentar consecuencias si distribuye bienes sin haber resuelto antes la deuda tributaria. Las personas que heredaron bienes deben verificar si la sucesión presentó la declaración final y si el IRS mantiene reclamos abiertos. Ese control es clave para saber si la herencia quedó realmente liberada o si todavía existe riesgo sobre esos bienes. En estos casos, el punto más importante es no asumir que el dinero heredado ya está completamente asegurado. Si la deuda fiscal no fue saldada, el IRS todavía puede intervenir sobre parte del patrimonio antes de que quede definitivamente en manos de los beneficiarios.