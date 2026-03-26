El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó una regla clave que muchas familias desconocen: las deudas fiscales no desaparecen con la muerte de una persona. Cuando alguien fallece con impuestos pendientes, esas obligaciones deben ser saldadas antes de distribuir la herencia entre los herederos. Si este proceso no se realiza correctamente, el organismo puede avanzar con medidas como el embargo de cuentas bancarias y bienes vinculados al patrimonio. Cuando una persona fallece con obligaciones tributarias pendientes, estas pasan a formar parte de su patrimonio y deben ser saldadas antes de que los bienes sean distribuidos entre los herederos. El trámite más importante en estos casos consiste en regularizar la situación fiscal del fallecido. Esto implica presentar las declaraciones de impuestos que hayan quedado pendientes y abonar las deudas correspondientes con los fondos del patrimonio. Esta responsabilidad suele recaer en el administrador o albacea designado, quien debe asegurarse de que todas las obligaciones estén cumplidas antes de avanzar con la distribución de la herencia. Si no se cumple con estas obligaciones, el IRS puede: