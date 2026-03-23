El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona apoyo económico a través de reembolsos fiscales para los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos. Las autoridades han informado sobre el depósito de 1,700 dólares para aquellos que son elegibles y cumplen con sus obligaciones tributarias. El Crédito Tributario por Hijos (CTC) es una de las asistencias más solicitadas y se puede obtener al presentar el formulario 1040, que corresponde a la declaración de impuestos. De acuerdo con la información que se detalla en el sitio oficial de la entidad fiscal, para el 2024 el crédito era de hasta 2,000 dólares por hijo, pero el monto reembolsable alcanzaba hasta 1,700 dólares. El Crédito Tributario por Hijos fue puesto en vigencia por las autoridades del IRS con el fin de reducir la carga fiscal de las familias que tienen hijos menores a 17 años. Para acceder al reembolso, primero, se debe presentar la declaración de impuestos en la temporada fiscal correspondiente. Para que una familia pueda beneficiarse de dicho reembolso fiscal, es imperativo que se cumplan las siguientes condiciones: