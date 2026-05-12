En Estados Unidos, declarar impuestos en pareja puede simplificar el proceso y ofrecer beneficios, pero también implica asumir una responsabilidad compartida que muchos pasan por alto. Cuando ese trámite se retrasa o no se cumple correctamente, las consecuencias pueden afectar directamente a ambos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que las declaraciones conjuntas presentadas fuera de término pueden derivar en sanciones y en acciones de cobro que alcanzan a los dos cónyuges, incluso si uno de ellos no fue quien generó la deuda. Cuando una pareja presenta una declaración conjunta: Retrasar la presentación o el pago implica: Si la situación no se resuelve, el IRS puede avanzar con: