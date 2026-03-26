El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advirtió a todos los contribuyentes sobre la importancia de considerar las fechas límite al momento de presentar su declaración de impuestos. A nivel federal, la normativa vigente establece un tope para todas las personas que no presentan a tiempo este documento, especialmente relevante para quienes aún no declararon sus devoluciones correspondientes al año fiscal 2022. Cuando estos plazos no se respeten adecuadamente, independientemente de que la declaración se presente, el dinero no podrá ser depositado. La fecha límite para reclamar reembolsos y devoluciones correspondientes al año fiscal 2022 es el próximo 15 de abril. Cuando este momento se exceda, ya no podrán ser procesadas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los reembolsos que aún no se entregaron -de ese año- promedian los 686 dólares, aunque en este cálculo no se incluyeron los créditos aplicables. La agencia difundió que aproximadamente 1,200 millones de dólares no fueron reclamados y corresponden a contribuyentes que aún no presentaron su formulario 1040 para 2022. Sin embargo, es importante considerar que, si tampoco se presentaron las declaraciones de 2023 y 2024, estos fondos pueden ser retenidos y, en caso de que existan deudas, también podrían destinarse a este fin. “Según la ley, los contribuyentes suelen disponer de tres años para presentar y reclamar sus devoluciones fiscales. Si no presentan la declaración en un plazo de tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos”, se indica.