El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3168 este viernes, 31 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.15% en comparación con la cotización del día anterior.

El Peso mexicano muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.96% y en el último año acumula un retroceso de -7.17%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.72%, lo que comparado con la volatilidad anual del 7.48% indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante durante los últimos dos días. Esto indica un repunte en la confianza de los mercados y un posible fortalecimiento de la moneda frente al dólar.

Este incremento sugiere que los factores económicos actuales, como el crecimiento en ciertos sectores, podrían estar influyendo favorablemente en la percepción del Peso. Sin embargo, es crucial seguir monitoreando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.